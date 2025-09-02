Президент США отметил, что нужно "скорейшее решение" по этому вопросу

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация в среду, 3 сентября, обратится в Верховный суд для подтверждения законности введения импортных пошлин против других государств.

"Мы собираемся обратиться в Верховный суд завтра, потому что нам нужно скорейшее решение", - сказал он во время общения с журналистами в Белом доме.

"Честно говоря, если они примут неверное решение, это обернется катастрофой для нашей страны", - добавил Трамп. "Если отменить тарифы, мы можем превратиться в страну третьего мира. Настолько велико значение этого решения. Поэтому мы просим ускорить процесс рассмотрения дела", - резюмировал президент США.

Ранее Трамп отмечал, что преимущественно из-за пошлин в американскую экономику будут инвестированы $15 трлн, однако эти капиталовложения окажутся под угрозой, если тарифы будут отменены. Он также сообщал, что все введенные им ранее пошлины в отношении поставок из других государств остаются в силе, несмотря на решение апелляционного суда, признавшего многие из этих тарифов незаконными.

Апелляционный суд в федеральном округе Колумбия 29 августа вынес постановление, согласно которому Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из действующих сейчас пошлин. В их числе введенные в апреле тарифы против целого ряда государств. Вашингтонская администрация называла эти меры ответными. Постановление апелляционного суда также относится к тарифам, введенным Трампом в феврале в отношении Канады, Китая и Мексики.

Согласно решению суда, пошлины остаются в силе как минимум до 14 октября. Эта отсрочка дана вашингтонской администрации, чтобы подготовить обращение в Верховный суд США.