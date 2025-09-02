Сотрудничество Москвы и Пекина давно формирует основу энергетического и экономического взаимодействия в регионе, пишет газета

ГААГА, 3 сентября. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Китай и его беседа с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине показали, что страны объединения формируют реальную альтернативу западному доминированию. Такое мнение высказывается в материале нидерландской газеты NRC.

По ее оценкам, лидеры трех государств открыто продемонстрировали готовность к созданию нового центра силы. "Совместное появление Путина, Си Цзиньпина и Моди стало символом того, что Азия последовательно выстраивает собственный порядок, противопоставленный модели, созданной США после Второй мировой войны", - отмечает издание.

Кроме того, NRC подчеркивает, что сотрудничество Москвы и Пекина уже давно формирует основу энергетического и экономического взаимодействия в регионе. Подписание меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" через Монголию стало подтверждением того, что Россия и Китай намерены усиливать стратегическое партнерство. Индия же, столкнувшись с торговыми ограничениями со стороны Вашингтона, продемонстрировала независимость и фактически подчеркнула, что у нее есть иные центры притяжения.

"Для Путина встреча в Тяньцзине стала очевидным сигналом: у России есть надежные партнеры, несмотря на оказываемое на них давление Запада. Для Моди - это возможность показать, что Индия не намерена ограничиваться сотрудничеством с США. Для Си Цзиньпина саммит обернулся шансом закрепить за Китаем роль архитектора новой системы международных отношений", - пишет газета.

Издание приходит к выводу, что встреча в Тяньцзине превратилась в "политическую декларацию против однополярного мира": страны ШОС заявили о намерении укреплять подлинно многосторонние механизмы сотрудничества и предлагать миру баланс интересов вместо конфронтационной логики западных блоков.

О саммите

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.

Перед началом саммита ШОС Путин в формате "на ногах" переговорил "на троих" с лидерами Индии и КНР. После саммита Путин и Моди на одном автомобиле отправились к месту российско-индийских переговоров. Но по прибытии лидеры не сразу вышли из машины, а еще около 50 минут оставались в Aurus, беседуя тет-а-тет. После этого они переместились в зал переговоров, где их ожидали делегации. Днем ранее Моди, впервые с 2018 года посетивший Китай, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. На переговорах они согласились, что Нью-Дели и Пекин - партнеры, а не соперники, и договорились развивать сотрудничество в разных областях.