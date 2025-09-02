Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал действующего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла уйти в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент 5 сентября начнет проводить собеседования с претендентами на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, собеседования начнутся в пятницу и продолжатся на следующей неделе. Бессент будет беседовать с кандидатами как на очных встречах, так и по видеосвязи. Всего список претендентов состоит из 11 человек, среди них члены Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и Мишель Боуман, глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет и бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш, отмечает WSJ.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал действующего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла уйти в отставку. Американский лидер считает, что ФРС должна снижать базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что финрегулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для федерального правительства оставались на высоком уровне. Белый дом заявлял, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа.

Пауэлл не раз подчеркивал, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае следующего года.