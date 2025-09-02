Часть данных из документов была удалена, чтобы избежать компрометации жертв сексуальной эксплуатации

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса опубликовал более 33 тыс. материалов по делу обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Как указывается в заявлении комитета, они были получены комитетом в августе от Министерства юстиции США: часть данных из документов была удалена, чтобы избежать компрометации жертв сексуальной эксплуатации.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы получить ответы и сделать это как можно скорее", - заявил ранее председатель упомянутого комитета Джеймс Комер (республиканец, от штата Кентукки).

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп. Сторонники последнего ранее неоднократно призывали его опубликовать всю информацию по делу Эпштейна. Трамп и члены его команды во время избирательной кампании в прошлом году обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность в этом деле.

Как сообщила 23 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц вашингтонской администрации, министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди весной поставила в известность Трампа о том, что его имя фигурирует в документах, связанных с Эпштейном, как и имена "многих других видных фигур". В Белом доме эту публикацию назвали лживой.