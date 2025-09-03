Rodong Shimbun: Пекин радушно встретил лидера КНДР

Газета сообщила, что на вокзале перед поездом был выстроен почетный караул НОАК

СЕУЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Столица КНР, куда прибыл 2 сентября председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, оказала ему радушный прием. Об этом сообщила газета Rodong Shimbun.

"Пекин встречал товарища Ким Чен Ына, проникнутого чувством дружбы к китайскому народу, в теплой, радушной атмосфере и с чувством самой близкой дружбы", - сказано в статье. Газета отметила, что на вокзале перед поездом был выстроен почетный караул НОАК.

2 сентября МИД КНДР подтвердил, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин во второй половине дня по местному времени. Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фотографии, на которых Ким Чен Ына сопровождает его дочь Ким Чжу Э.

Южнокорейское агентство Yonhap, указывая на сообщения в Rodong Shimbun и Центральном радио КНДР, констатирует, что о прибытии Ким Чен Ына в Пекин сообщили внутри страны. Но в Южной Корее отмечают, что в этих публикациях нет отдельных упоминаний Ким Чжу Э. На сайте Rodong Shimbun опубликованы фотографии, где можно ее увидеть.

Ким Чен Ын впервые принимает участие в многостороннем дипломатическом событии. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее рассказал, что на параде в Пекине 3 сентября президент РФ Владимир Путин будет сидеть по правую руку от председателя КНР Си Цзиньпина, а Ким Чен Ын - по левую.