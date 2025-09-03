Депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт фракции "Альтернатива для Германии" отметил при этом, что такой сценарий маловероятен

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре полагает, что Берлину следовало бы взыскать компенсацию с виновных в подрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году. Однако такой сценарий маловероятен, сообщил он изданию РБК.

Немецкий политик высказал мнение, что правительство Германии продолжит поддерживать Украину любой ценой, несмотря на детали об организаторах подрывов на газопроводах. При этом оно "озабочено нанесением максимально возможного ущерба России", поэтому маловероятно, что диверсия будет переквалифицирована в террористический акт. "В таком случае от виновной стороны следовало бы потребовать компенсации", - пояснил депутат, отмечая, что Берлин вряд ли пойдет на такой шаг.

Котре также указал изданию на то, что представители правительства, ответственные за расследование, неоднократно отказывались предоставить парламенту дополнительную информацию о процессе следствия, "ссылаясь на то, что это поставит под угрозу национальные интересы страны". Политик добавил, что корабли ВМС Германии прибыли на место происшествия слишком поздно и без необходимого для расследования оборудования, сотрудничество со спецслужбами Дании и Швеции и запросы к властям США также отсутствовали.

О подрывах "Северных потоков"

Как сообщала газета Die Zeit, следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северный поток" и "Северный поток - 2". Согласно совместному расследованию Die Zeit, газеты Süddeutsche Zeitung и телеканала ARD, правоохранительные органы Германии, вероятно, установили имена семи подозреваемых, выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как указывалось, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. Расследование также подтверждает подозрения, что диверсанты могли осуществить теракт при содействии украинских властей.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв трубопроводов был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.