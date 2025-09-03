На параде в Пекине показали китайские системы ПВО "Хунци"

Эти системы способны осуществлять многоуровневый перехват ракет и обеспечивать противовоздушную оборону на больших, средних и малых расстояниях

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая продемонстрировала на торжественном параде в Пекине несколько последних систем ПВО "Хунци", передает корреспондент ТАСС.

Среди них "Хунци-20", "Хунци-19" и "Хунци-29". Эти системы способны осуществлять многоуровневый перехват ракет, а также обеспечивать противовоздушную оборону на больших, средних и малых расстояниях.

Кроме того, на смотре были показаны средств радиоэлектронной борьбы, используемые для противовоздушной обороны и разрушения сетей связи противника.

Народно-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.