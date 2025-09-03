По площади Тяньаньмэнь также прошло подразделение дальнобойной артиллерии

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Китайские боевые бронемашины нового поколения, включая танки "Тип-100" и машины огневой поддержки "Тип-100", приняли участие в военном параде на площади Тяньаньмэнь. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Народно-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.