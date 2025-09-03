Как отмечает агентство Xinhua, эти типы вооружений формируют основу противобеспилотных сил китайской армии

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Китайские противобеспилотные системы, в том числе зенитные ракетно-пушечные комплексы, высокоэнергетические лазерные вооружения и высокомощные микроволновые вооружения, были продемонстрированы на масштабном военном параде на площади Тяньаньмэнь по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как отмечает агентство Xinhua, три типа вооружений формируют основу противобеспилотных сил китайской армии.