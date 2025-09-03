Спикер парламента Южной Кореи встретился с Путиным

У Вон Сик попросил президента РФ проявить внимание к 130 южнокорейским компаниям, которые работают в России

СЕУЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель Национального собрания Республики Корея У Вон Сик встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщили в аппарате спикера южнокорейского парламента, российский лидер поинтересовался, хочет ли южнокорейская сторона передать что-то председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну.

"Спикер У Вон Сик попросил президента РФ проявить внимание к 130 южнокорейским компаниям, которые работают в России", - информировали в офисе. "Президент Путин проявил особый интерес к межкорейским отношениям и проблеме Корейского полуострова. Он поинтересовался у спикера, как тот относится к межкорейским отношениям, стоит ли что-нибудь передать председателю Ким Чен Ыну во время саммита Севера и РФ", - добавила южнокорейская сторона.

"У Вон Сик заявил, что надеется, что Юг и Север откроют эпоху процветания и мира", - информировали в аппарате.