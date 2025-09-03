Премьер Лаоса прибыл на ВЭФ

Правительственный борт приземлился в аэропорту около 11:40 мск

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Сонсай Сипхандон прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Правительственный борт приземлился в аэропорту Владивостока около 18:40 по местному времени (11:40 мск), передает корреспондент ТАСС.

Как сообщило лаосское информационное агентство KPL, Сонсай Сипхандон выступит с речью на пленарном заседании ВЭФ-2025 и проведет дискуссии по широкому кругу вопросов. Он также примет участие и выступит на деловом форуме Лаос - Россия, который пройдет параллельно с основной конференцией с целью продвижения сотрудничества между деловыми кругами обеих стран.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.