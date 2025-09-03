По мнению Харальда Вайеля, текущая санкционная политика наносит основной удар по самим европейцам и в первую очередь по Германии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Отставка канцлера ФРГ Фридриха Мерца и прекращение курса на конфронтацию с Россией стали бы шансом спасти страну. Об этом говорится в заявлении депутата Бундестага, представителя фракции "Альтернатива для Германии" в Евросоюзе Харальда Вайеля, которое находится в распоряжении ТАСС.

"Фридрих Мерц - канцлер, который побил все рекорды по скорости и масштабу нарушения собственных обещаний. Его "достижение" - рекордная потеря доверия, - сказал депутат. - Я убежден: это не угроза, а, напротив, единственная и, пожалуй, последняя надежда для Германии - что в 2025 году или вскоре после этого мы переживем "год трех канцлеров".

Вайель заметил, что значительная часть России является куда более европейской, чем США и даже Великобритания. "Поэтому абсолютно абсурдно делать вид, будто география изменилась. География остается одной и той же уже сотни и тысячи лет. А это означает, что особые отношения с Россией - нравится это кому-то или нет - отличаются по своей сути от отношений с США", - сказал он.

По мнению депутата, не имеет никакого смысла "исключать, изолировать и демонизировать одного из торговых партнеров" и при этом закупать все необходимое для собственной промышленности и потребления у других стран, "иногда более близких союзников, а иногда вовсе не столь дружественных".

Вайель также подчеркнул, что текущая санкционная политика наносит основной удар по самим европейцам и в первую очередь по Германии. "Пора возвращаться к нормальности, а не продолжать этот бессмысленный, бесперспективный и губительный путь конфронтации", - заключил он.