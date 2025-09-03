Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины 28 августа заявила, что 23 ноября должны пройти досрочные выборы президента РС

БЕЛГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик ожидает, что все политические силы объединения будут бойкотировать досрочные выборы главы РС, назначенные Центральной избирательной комиссией БиГ на 23 ноября.

"Я ожидаю, что все остальные партии примут решение бойкотировать, никто в Республике Сербской не требует выборов, даже оппозиция. Я призываю их сплотиться вокруг решения Народной скупщины (парламента - прим. ТАСС) о том, что они не пойдут на выборы. Если они пойдут, то нарушат это решение, а это значит, что они подчиняются Сараеву", - заявил Додик Радио и телевидению Республики Сербской.

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины 28 августа заявила, что 23 ноября должны пройти досрочные выборы президента РС. Это решение последовало за объявлением 6 августа о прекращении полномочий президента РС Милорада Додика. Поводом для этого послужил вердикт Апелляционной палаты суда в БиГ, которая оставила в силе вынесенный ему приговор в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на политическую деятельность из-за игнорирования решений представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Позднее тюремное заключение заменили денежным штрафом. Додик в ответ анонсировал проведение 25 октября референдума о доверии руководству Республики Сербской.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), которого назначает руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить представителя ФРГ Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской, Россия и Китай не признают его легитимность.