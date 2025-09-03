Их передали близкой к властям фирме, уточняет РБК-Украина

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Верховная рада утвердила решение об изъятии в пользу государства 1 592 вагонов российских компаний. Однако, как выяснил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, эти вагоны уже отданы "в управление" компании, связанной с ближайшим окружением бывшей вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции, а сейчас посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

"Рада утвердила указ [Владимира Зеленского] об изъятии 1 592 железнодорожных вагонов, принадлежащих резидентам России", - написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По информации агентства РБК-Украина, конфискованные украинскими властями вагоны принадлежали компаниям "ВЭБ-Лизинг", "ВЭБ.РФ", "Норд", "Облдорснаб", "Органический синтез", "Газпромтранс", "Финансбизнесгруп", "Газпромтранс", "Трансконтейнер", а также Государственной транспортной лизинговой компании.

В свою очередь депутат Ярослав Железняк пишет, что Национальное агентство Украины по розыску и управлению активами (АРМА) уже передало эти вагоны "в управление" компании "Приоритет", которую связывают с людьми из ближайшего окружения Стефанишиной.

Коррупционный скандал вокруг Стефанишиной

Летом на Украине было опубликовано журналистское расследование, в котором утверждалось, что компания, связанная с людьми из ближайшего окружения бывшей в тот момент вице-премьером Стефанишиной, в частности ее бывшего мужа, получают в управление ценные конфискованные украинскими властями активы. При этом нарушаются все конкурсные процедуры. Журналисты выяснили, что эта компания получила в управление четыре таких актива с нарушением всех процедур.

Стефанишиной пришлось несколько раз комментировать эту информацию. Она утверждала, что якобы не связана с деятельностью бывшего мужа, а глава АРМА Елена Дума заявила об отсутствии каких-либо связей указанных в СМИ лиц с агентством, а также с участниками конкурсных процедур по отбору управляющих арестованными активами.

После Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины открыла уголовное дело против Стефанишиной по статье о злоупотреблении служебным положением. Однако это не помешало Зеленскому назначить ее сначала специальным уполномоченным по развитию сотрудничества с США, а потом послом Украины в Вашингтоне.