Решение о том, является ли целью этого смена власти в Боливарианской республике, остается за американским лидером Дональдом Трампом, заявил глава Пентагона

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет не дал однозначного ответа на вопрос, является ли целью переброски части сил ВМС США к берегам Венесуэлы смена власти в Боливарианской республике.

"Это решать президенту [США Дональду Трампу], и мы понимаем обвинения [в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро], - сказал он в интервью телеканалу Fox News на вопрос, является ли целью военной операции США у берегов Венесуэлы смена власти в стране. - Решение остается за президентом, и мы готовы применить все имеющиеся у американских военных средства".

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца Военно-морских сил США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.

Газета The New York Times утверждала, что Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. По сообщению Рубио, во вторник был нанесен "смертоносный удар" по судну, которое вышло из Венесуэлы и управлялось "нарко-террористической организацией". По предварительным данным, в результате атаки на судно погибли 11 человек.

Вашингтон беспочвенно обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас отрицает.