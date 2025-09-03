ААЦ призвала положить конец беззаконию, в том числе дискриминационному подходу

ЕРЕВАН, 3 сентября. /ТАСС/. Армянская апостольская церковь (ААЦ) отреагировала на решение суда о продлении срока заключения предстоятелю Ширакской епархии архиепископу Микаелю Аджапахяну, призвав прекратить правовой произвол и немедленно освободить представителя духовенства.

В заявлении, распространенном пресс-канцелярией Первопрестольного святого Эчмиадзина, напоминается, что 2 сентября "при грубом нарушении закона и права был вновь продлен срок содержания под стражей архиепископа Микаеля Аджапахяна".

"Совершенно очевидно, что суд, вместо того чтобы вершить правосудие, явно присоединился к антицерковной кампании, развязанной властями, взяв на себя позорную роль вершителя расправы над священнослужителями и теми, кто поддерживает церковь. Необходимо положить конец беззаконию, в том числе дискриминационному подходу, и немедленно освободить как Его Преосвященство архиепископа Микаеля Аджапахяна, так и [других] лиц, задержанных по ложным обвинениям", - заявили в ААЦ.

26 июня стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила против архиепископа Микаеля Аджапахяна уголовное дело по обвинению в призывах к свержению конституционного строя. Он был задержан 27 июня, а уже 28 июня решением суда общей юрисдикции заключен под стражу сроком на два месяца. Архиепископ Микаель вины не признает.

15 августа стартовал судебный процесс в рамках уголовного дела, в ходе которого судья Армине Меликсетян продлила срок содержания обвиняемого под стражей. Она же 2 сентября еще на месяц продлила арест архиепископа Микаеля, аргументировав это тем, что представитель духовенства может вновь совершить инкриминируемое деяние в случае выхода на свободу.