Зеленский отказался уходить из Донбасса

Владимир Зеленский сослался на оборонное значение региона

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет выводить войска из Донбасса из-за того, что он является важной частью обороны ВСУ.

"Мы не можем отдавать ему территорию ни в каком случае, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Это очень мощная часть нашей линии обороны. <...> Мы не будем делать такие подарки".

Зеленский добавил, что отказаться от Донбасса Украине также не позволяет конституция страны.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости признать и оформить на международном уровне вхождение в состав России Крыма, Донбасса и Новороссии для достижения прочного мира на Украине.