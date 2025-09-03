По словам Гитанаса Науседы, сильный военный контингент у Киева является гарантией безопасности и для Европы

ВИЛЬНЮС, 3 сентября. /ТАСС/. Запад должен оказать Украине помощь, в том числе финансовую, в строительстве и содержании 800-тысячной армии, которая будет такой как в военное, так и в мирное время. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на встрече в Копенгагене лидеров стран Балтии и Северных стран, сообщила пресс-служба литовского лидера.

"С нашей стороны необходимы как моральные, так и финансовые обязательства, чтобы у Украины была 800-тысячная армия не только в военное, но и в мирное время", - рассуждал он.

Науседа считает такую армию необходимой как самому Киеву, так и Западу. "Сильная украинская армия является гарантией безопасности и для Европы", - заключил президент.