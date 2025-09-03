Президент США в качестве примера привел "введение вторичных санкций в отношении Индии"

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп отверг утверждения о том, что он не предпринимает никаких действий для влияния на Россию в контексте урегулирования на Украине.

"Откуда вы знаете, что нет никаких действий?" - ответил он на реплику журналиста о том, что США не принимают мер против России. Трамп в качестве примера привел "введение вторичных санкций в отношении Индии". По его мнению, это "стоило сотни миллиардов долларов России". "Вы называете это отсутствием действий? А я еще не приступил ко второй фазе или к третьей. Но когда вы говорите, что не было предпринято действий, думаю, вам нужно искать новую работу", - подчеркнул Трамп, обращаясь к журналисту. Он отвечал на вопросы в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

Трамп назвал Индию одним из крупнейших торговых партнеров России. "Я говорил, если Индия покупает [российскую нефть], у нее большие проблемы. Так и произошло. Так что не говорите мне такого", - добавил американский лидер, имея в виду утверждения о его бездействии.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Учитывая принятое ранее Вашингтоном решение установить в отношении индийских товаров пошлины в размере 25%, тарифы на импорт республики в США были доведены до 50%.

Трамп критиковал Индию за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США из-за российской нефти неоправданными.