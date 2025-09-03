Точной информации о том, примет ли спецпосланник президента США участие в обсуждении 4 сентября, пока нет

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф приехал в Париж перед встречей представителей так называемой коалиции желающих, которая состоится 4 сентября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, Уиткофф, вероятно, проведет переговоры с украинской делегацией, однако точной информации о том, примет ли он участие в обсуждении 4 сентября, пока нет.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры, а также Владимир Зеленский проведут в четверг, 4 сентября, телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.