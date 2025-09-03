Результатом встречи коалиции должны стать гарантии безопасности для Украины, отметил Владимир Зеленский

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. "Коалиции желающих" по оказанию военной поддержки Киеву выглядит на сегодняшний день "теоретической", признал Владимир Зеленский.

"Сегодня мы стоим перед еще одной инициативой, лидерами этой инициативы в Европе являются Франция и Британия - это коалиция желающих. Сегодня она выглядит пока что теоретически", - сказал он на брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

"4 сентября у нас будет [встреча] "коалиции желающих", результатом которой, - я не знаю, в какой это день состоится, но это точно состоится - будут гарантии безопасности для Украины, - сказал он. - Думаю, мы наработаем очень важные гарантии".

Ранее экс-депутат Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в интервью ТАСС отмечал, что европейская "коалиция желающих" отправить войска на Украину уже превратилась в "коалицию нежелающих".

4 сентября в Париже пройдет встреча представителей стран коалиции. Ожидается, что европейские лидеры и Зеленский также проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 августа заявил, что действия "коалиции желающих" нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию по итогам российско-американских контактов.