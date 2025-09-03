Решение американского Министерства внутренней безопасности застало врасплох аргентинскую делегацию, которая уже направлялась в Вашингтон для подписания документа, сообщает портал

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США поставило на паузу процесс подписания соглашения о безвизовом режиме с Аргентиной. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их информации, решение МВБ застало врасплох аргентинскую делегацию, которая уже направлялась в Вашингтон для подписания документа. В ведомстве указали, что на данный момент заключить соглашение невозможно из-за отсутствия одной из необходимых подписей и коррупционного скандала, связанного с президентом страны Хавьером Милеем. Он вызывает беспокойство у властей США, однако ранее Вашингтон не делился с Буэнос-Айресом своими опасениями.

Отмечается, что в июле глава МВБ Кристи Ноэм подписала соглашение о намерениях с Аргентиной, не согласовав свое решение с госсекретарем США Марко Рубио. Как сообщили источники, в рамках сделки Буэнос-Айрес обязался заменить китайские компьютерные системы и программное обеспечение на американские, однако Госдеп также настаивал на обсуждении коррупционного вопроса.

Представитель МВБ отказался предоставить комментарий порталу по поводу несогласованности в работе министерства или отсутствующей подписи, однако подчеркнул, что ведомство не отказывается от намерений продолжать сотрудничество с Аргентиной.

На прошлой неделе президент Аргентины Хавьер Милей был вынужден экстренно покинуть предвыборное мероприятие, потому что несколько протестующих бросили в его кортеж камни. Рядом с главой государства находилась его сестра Карина Милей, которая оказалась в центре скандала из-за аудиозаписи, на которой бывший глава национального агентства по помощи инвалидам Диего Спагнуоло рассказывает о ее причастности к коррупционной схеме.