На Украине мобилизовали страдающего олигофренией

Это не первый случай мобилизации мужчин с этим диагнозом

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мужчина в Харькове с диагнозом олигофрения был мобилизован и отправлен в учебную часть без обследования. Об этом сообщило издание "Страна".

По словам издания, Дмитрия Ефименко отправили на военно-врачебную комиссию, где сотрудники военкомата подписали за него документы. Сейчас он находится в учебной части.

Это не первый случай мобилизации на Украине мужчин с этим диагнозом. Ранее в Одессе мобилизовали с олигофренией и пороком сердца. "Страна" утверждала, что врачебная комиссия длилась не более 30 минут и на диагнозы мужчины никто не обратил внимания.

Олигофрения - умственная отсталость, задержка или неполное развитие психики и интеллекта, при котором людям трудно воспринимать речь, запоминать информацию, читать и писать.

С 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон, ужесточающий правила мобилизации, который призван дополнительно призвать в армию сотни тысяч украинцев. В частности, согласно закону, мужчины в возрасте 25-55 лет, получившие инвалидность второй и третьей группы после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторную медкомиссию. Кроме того, в стране отменено понятие ограниченной годности к службе.

С февраля 2022 года в республике объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в торговых центрах и транспорте. По данным украинских СМИ, мужчины стараются всеми способами уклониться от мобилизации, месяцами не выходят из дома, пытаются выехать из страны по поддельным справкам либо пересечь границу нелегально. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видеозаписи случаев насильственной мобилизации и конфликтов граждан с военкомами. Периодически всплывают факты избиения мужчин в военкоматах.