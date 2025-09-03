Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал про "определенный промежуточный период", предшествующий открытию границ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Украинские власти не намерены открывать границы для мужчин сразу после отмены военного положения, запрет на выезд сохранится на время "переходного периода". Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Военное положение прекратило действовать, там еще определенный промежуточный период, не очень большой, далее - все, электоральный цикл, далее - открытые границы и тому подобное", - сказал он в интервью YouTube-каналу "Новости Live", отвечая на вопрос о том, когда мужчинам разрешат выезд за границу. В настоящее время выборы на Украине не проводятся из-за военного положения.

2 сентября замглавы офиса Зеленского Павел Палиса также заявил, что украинские власти продолжат мобилизацию населения, даже если наступит прекращение огня.

24 августа представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко сообщал, что с начала 2025 года были задержаны более 13 тыс. граждан, пытавшихся незаконно сбежать с Украины. Власти уже инициировали введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы в условиях военного положения.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. А мужчины стараются любыми способами откупиться или выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Они пытаются пересечь границу вплавь или через горы, кроме того, пограничники задерживали мужчин, которые маскировались под животных, надевали маскхалаты, а также пытались выехать под видом скорой помощи.