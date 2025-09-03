Последние концерты рок-группа дала в 2018 году в рамках тура в поддержку своего девятого альбома A Moon Shaped Pool

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Британская рок-группа Radiohead сыграет первые за семь лет концерты в конце года. Как говорится в сообщении на сайте коллектива, первые выступления пройдут на 15-тысячной арене Movistar Arena в Мадриде с 4 по 8 ноября.

Затем группа также сыграет по четыре концерта в Болонье (Unipol Arena), Лондоне (The O2) и Копенгагене (Royal Arena). Заключительная серия выступлений состоится в Берлине с 8 по 12 декабря на арене Uber Arena, которая вмещает 17 тыс. зрителей.

Последние на сегодняшний день концерты Radiohead дала в 2018 году в рамках тура в поддержку своего девятого альбома A Moon Shaped Pool. После этого все участники группы занялись сольной карьерой. При этом вокалист Том Йорк и гитарист Джонни Гринвуд также образовали новую группу The Smile, которая с 2022 года выпустила три альбома.

Группа Radiohead была основана в 1985 году учениками престижной частной школы Абингдон в английском графстве Оксфордшир - Томом Йорком, братьями Джонни и Колином Гринвудами, Эдом О'Брайеном и Филом Селуэйем. Стиль коллектива традиционно определяют как альтернативный рок, хотя на разных этапах его звучание варьировалось от брит-попа до арт-рока и электронной музыки.

Альбомы Radiohead в общей сложности были проданы в количестве более 30 млн копий, самые известные из них - The Bends, OK Computer и Kid A, вышедшие в период с 1995 года по 2000 год. Американский журнал Rolling Stone в 2005 году поместил группу на 73-е место в списке величайших музыкантов в истории. Radioahead трижды получала престижную премию "Грэмми" в номинации "Лучший альтернативный альбом".