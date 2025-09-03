Судья отметила, что не видит "очевидной связи между антисемитизмом и исследовательскими проектами", которые затронула заморозка финансирования

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Суд штата Массачусетс признал незаконным решение американской администрации заморозить гранты для Гарвардского университета на сумму более $2,2 млрд из-за того, что, по мнению министерства образования, вуз не справляется с решением проблемы антисемитизма.

Судья Эллисон Берроуз в среду отклонила доводы администрации США. Как следует из ее решения, опубликованного в электронной базе суда, руководство страны "использовало антисемитизм как прикрытие для целенаправленной, идеологически мотивированной атаки на ведущие университеты страны". "Эти действия поставили под угрозу проводившиеся на протяжении десятилетий исследования и благополучие тех, кому бы могли пойти на пользу результаты этих исследований. Кроме того, [такие шаги] продемонстрировали неуважение к правам, закрепленным конституцией и федеральными законами", - говорится в документе. Судья отметила, что не видит "очевидной связи между антисемитизмом и исследовательскими проектами, которые затронула [заморозка финансирования]".

Вместе с тем Берроуз указала, что в последние годы Гарвардский университет пострадал от проявлений антисемитизма и "должен был лучше работать над решением этой проблемы".

В середине апреля Министерство образования США объявило о заморозке грантов для Гарварда на $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн. Перед этим американская администрация потребовала внести изменения в политику учебного заведения, обосновав их защитой студентов еврейского происхождения от антисемитизма. Как утверждала газета The New York Times, Гарвард пытался сотрудничать с Белым домом, но позже список требований был расширен за счет "пунктов, никак не связанных с антисемитизмом". Президент Гарвардского университета Алан Гарбер отказался их выполнять.