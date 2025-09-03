NASA: США рассчитывают в начале 2030-х годов отправить астронавтов к Марсу

Bсполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи сообщил, что организация планирует строительство базы на Луне

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. США надеются, что им удастся отправить астронавтов к Марсу в начале 2030-х годов. Об этом заявил министр транспорта - исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шон Даффи.

"Мы хотим начать отправлять на Луну полезные грузы, чтобы начать строить там базу, и затем в начале 2030-х годов отправиться к Марсу. <...> Это будет миссия длиной в 8 месяцев", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

"Надеюсь, что [в апреле следующего года] корабль с четырьмя астронавтами на борту облетит Луну. Затем мы высадимся на Луну и пробудем там 8-12 дней. Самый долгий срок нахождения [на Луне в прошлом] составлял 3 дня", - добавил чиновник.

Ранее Даффи сообщал, что США рассчитывают осуществить высадку астронавтов на Луну до конца президентского срока Дональда Трампа.

Весной 2019 года НАСА анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривал беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября - 11 декабря 2022 года. Второй этап (Artemis II) - это облет корабля с экипажем на борту вокруг естественного спутника Земли. На третьем этапе (Artemis III) НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну и затем отправить их к Марсу.

Изначально Artemis II и Artemis III планировались в 2022 и 2024 годах соответственно, однако эти сроки неоднократно сдвигались. В декабре прошлого года НАСА перенесло их на апрель 2026 года и середину 2027 года.