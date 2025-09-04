Расследование дела началось в 2013 году после того, как газета Correo сообщила, что у бывшего главы государства есть офшорная компания Ecoteva

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил экс-президента Перу Алехандро Толедо (2001-2006) к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы по делу об отмывании денег.

"Суд Лимы приговорил к 13 годам и 4 месяца тюрьмы экс-президента Алехандро Толедо Манрике за отмывание средств при отягчающих обстоятельствах в рамках дела Ecoteva", - говорится на странице судебной системы страны в X.

Расследование дела началось в 2013 году после того, как газета Correo сообщила, что у экс-президента есть офшорная компания Ecoteva, через которую он отмывал деньги.

В октябре прошлого года Толедо был приговорен к 20 с половиной годам тюрьмы по делу о коррупции. По версии суда, Толедо за взятку $35 млн помог бразильской строительной корпорации Odebrecht получить контракт на строительство двух отрезков шоссе, соединяющего Бразилию и Перу.

Толедо был арестован в апреле 2023 года властями США в штате Калифорния, где жил в последние годы, и экстрадирован на родину. Ордер на арест экс-президента действовал с 2017 года.