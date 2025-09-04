По данным газеты, европейцы обсудят, в частности, отправку военного контингента

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Так называемая коалиция желающих на встрече в Париже собирается рассмотреть детальные варианты урегулирования на Украине и представить возможные решения. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на французских дипломатов.

Как пишет издание, встреча объединит более 30 глав государств и правительств, многие будут участвовать онлайн. По данным газеты, европейцы обсудят, в частности, отправку военного контингента. Германия рассматривает возможность переброски части своих военных, обучающих украинцев, в Польшу, но для этого потребуются переговоры с НАТО и разрешение парламента страны, сообщил NYT неназванный европейский чиновник.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 августа заявил, что действия "коалиции желающих" нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию по итогам российско-американских контактов.