Парламентарии полагают, что торговая сделка Брюсселя и Вашингтона наносит ущерб ЕС, является "асимметричной и невзаимовыгодной", а в ситуации с Газой Еврокомиссия просто бездействовала

БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Левая фракция Европарламента (ЕП) предложила вынести на голосование вопрос о вотуме недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен в связи с бездействием Европы в ситуации с сектором Газа и неудачной торговой сделкой с США.

"[ЕП] пришел к выводу, что ЕК под руководством председателя фон дер Ляйен утратила доверие Европарламента, и призывает к ее отставке из-за несоблюдения принципов прозрачности, подотчетности и международного права", - говорится в тексте предложения о вынесении вотума недоверия. Согласно документу, парламентарии полагают, что торговая сделка Брюсселя и Вашингтона наносит ущерб ЕС, является "асимметричной и невзаимовыгодной". В ЕП также обвинили Еврокомиссию в бездействии по вопросу палестино-израильского конфликта, в частности, "жестоких военных нападений и систематических нарушений международного и гуманитарного права со стороны израильского правительства в секторе Газа". В связи с этим европейские законодатели призвали обнулить соглашение об ассоциации, ввести санкции против еврейского государства и всеобъемлющее эмбарго на поставки ему оружия.

Кроме того, в ЕП оказались недовольны стремлением ЕК заключить соглашение о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком ("Меркосур"), усмотрев в нем угрозу европейским аграриям и окружающей среде, а также политикой Брюсселя в отношении климатического и социального кризисов в Европе.

По данным европейского издания Politico, голосование о вотуме недоверия может состояться уже в октябре. Для начала дискуссий и последующего голосования необходима поддержка предложения со стороны 72 европарламентариев. По информации Politico, для прохождения этого порога необходимо еще 26 подписей.

10 июля на сессии Европарламента в Страсбурге состоялось голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен в связи с обвинениями в коррупции при закупках вакцин от COVID-19, что стало первым подобным событием за 25 лет. Вотум, инициированный румынским евродепутатом Георге Пиперей, был отклонен. Против выступили 360 депутатов из 553 участвовавших в голосовании, поддержали его 175 парламентариев, 18 воздержались.