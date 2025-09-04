В Киргизии предложили взимать плату за разрешения на восхождение выше 6 тыс. м

Депутат Эмиль Токтошев также предлагает внедрить обязательное страхование альпинистов

БИШКЕК, 4 сентября. /ТАСС/. Законопроект "Об альпинизме", предусматривающий выдачу платных разрешений для восхождения на горные вершины высотой более 6 тыс. м, опубликован на сайте парламента Киргизии для общественного обсуждения. Инициатором стал депутат Эмиль Токтошев.

Он предлагает ужесточить государственное регулирование деятельности гидов, инструкторов, альпинистских клубов и туристических компаний. Порядок выдачи разрешений, перечень горных районов и размеры сбора будет определять правительство страны. Депутат предлагает внедрить обязательное страхование альпинистов, ужесточить меры по обеспечению безопасности восхождений и ответственность за несоблюдение правил.

Отдельный раздел посвящен охране окружающей среды: участники экспедиций должны собирать весь мусор в специальные контейнеры и спускать его вниз для утилизации.

Ранее глава Федерации альпинистов республики Эдуард Кубатов заявил, что после трагедии в районе пика Победы в августе Киргизия рассматривает возможность введения такой же разрешительной системы на высокогорные восхождения, как в Непале и Тибете. В настоящий момент в стране желающие подняться на гору выше 5 тыс. м должны уведомить местные подразделения МЧС о дате и маршруте. Это должны делать и туристические компании, организующие такие восхождения.

Пик Победы (7 439 м) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов.