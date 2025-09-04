Этот вопрос изучается, заявил премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Лаос заинтересован в присоединении к БРИКС, этот вопрос изучается. Об этом заявил премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Сонсай Сипхандон.

"Мы заинтересованы в том, чтобы стать членом БРИКС. Сейчас находимся в процессе изучения этого вопроса", - сказал он, выступая в ходе бизнес-диалога Россия - Лаос на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Лаос, по словам премьера, считает, что "БРИКС имеет колоссальное значение для всего региона, показывает серьезные результаты в экономическом развитии".

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась Южно-Африканская Республика. С 1 января 2024 года полноправными участниками объединения стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия. Малайзия стала государством - партнером БРИКС 1 января 2025 года. Тогда же этот статус получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Таиланд, Уганда и Узбекистан, 17 января к ним присоединилась Нигерия, а 14 июня - Вьетнам.

О ВЭФ

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.ТАСС - генеральный информационный партнер форума.