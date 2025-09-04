Европарламентарий от ФРГ Энгин Эроглу, председатель межпарламентской делегации ЕС-КНР сообщил, что поездка может состояться с середины октября до начала ноября

БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Делегация китайских чиновников посетит Европарламент впервые с 2018 года, и одной из тем обсуждения будет конфликт на Украине. Об этом европейскому изданию Politico сообщил европарламентарий от ФРГ Энгин Эроглу, председатель межпарламентской делегации ЕС-КНР.

Он уточнил, что поездка может состояться в период с середины октября до начала ноября. Затем европейские законодатели нанесут ответный визит в Китай в конце мая 2026 года. Темой контактов, как сообщил Эроглу, станут украинский конфликт, права человека и сохранение роли ООН на международной арене. Европарламентарий отметил, что характер отношений Европы и Пекина зависит от позиции Китая по Украине, однако признал, что будет нереалистичным ожидать от КНР, которая "продолжит занимать сторону России", смены курса.

Вместе с тем Эроглу заявил о необходимости налаживания двусторонних торговых отношений. "Нам необходимо изменить статус-кво наших торговых отношений. В настоящее время у нас с Китаем огромный торговый дефицит, и нам надо его сократить", - сказал он.

Последним двусторонним мероприятием подобного характера стал межпарламентский саммит ЕС и КНР, который прошел в Пекине в мае 2018 года. Затем дискуссии были приостановлены из-за пандемии COVID-19 и последующего разрыва связей после ввода КНР санкций в отношении европейских законодателей в 2021 году.