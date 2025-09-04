В китайском диппредставительстве отреагировали на слова американского президента Дональда Трампа о якобы заговоре против США

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Китай развивает отношения со всеми странами, и они не направлены против третьих сторон. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о том, что Китай, Россия и КНДР якобы готовят заговор против США.

"Китайская сторона пригласила иностранных гостей посетить соответствующие мероприятия в Китае, посвященные 80-й годовщине победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчиками и Мировой антифашистской войне, чтобы вместе с миролюбивыми странами и народами помнить историю, помнить о предках, дорожить миром и созидать будущее. Развитие Китаем дипломатических отношений с какой-либо страной не направлено против третьих сторон", - сказал дипломат.

Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать привет президенту РФ Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Трамп написал в Truth Social: "Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки".