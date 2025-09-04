США выделили Lockheed Martin рекордные $9.8 млрд на ракеты для ЗРК Patriot

Сделка подразумевает поставки оружия в течение нескольких лет

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Сухопутные войска США заключили с американской оборонной компанией Lockheed Martin контракт на сумму $9,8 млрд на производство почти 2 тыс. управляемых ракет PAC-3 MSE для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Сделка стала рекордной для подразделения компании, отвечающего за выпуск высокоточных вооружений, говорится в сообщении на сайте фирмы.

"Армия США заключила с Lockheed Martin контракт на сумму 9,8 млрд долларов на производство 1 970 противоракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) и сопутствующего оборудования. Это самый крупный контракт в истории Lockheed Martin Missiles and Fire Control", - отмечается в пресс-релизе. Как заявил представитель компании Джейсон Рейнольдс, сделка подразумевает поставки рекордного количества этих ракет "в течение нескольких лет".

Lockheed Martin сообщила, что продолжает наращивать производство PAC-3 с целью удовлетворить растущий спрос на данные вооружения, которые, помимо США, применяются армиями еще 16 государств. "Ожидается, что в 2025 году компания впервые поставит более 600 ракет-перехватчиков", - указывается в заявлении.

В конце августа президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена наращивать поставки вооружений союзникам Вашингтона по НАТО, которые оказывают военную помощь Украине. Он отметил, что Соединенные Штаты продают ракеты и военную технику странам альянса, которые, в свою очередь, "в полной мере" отвечают за финансирование потребностей Киева. Как указал американский лидер, заводы в США "двукратно и трехкратно" увеличивают объемы производства ЗРК Patriot и других оборонительных и наступательных вооружений.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координирующая роль в этом процессе отведена НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.