Представителей власти стран ЕС воспринимают как "второстепенных персонадей", считает евродепутат от оппозиционной итальянской партии "Движение "5 звезд"

БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Прошедший в Китае саммит ШОС демонстрирует, что многополярный мир "развивается без каких-либо барьеров", в то время как нынешних европейских лидеров воспринимают как "второстепенных персонажей". Такое мнение выразил евродепутат от оппозиционной итальянской партии "Движение "5 звезд" Данило Делла Валле.

Фотографии, на которых запечатлен президент России Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, "похоже, лишают европейских лидеров сна", сказал Делла Валле.

"Мы видим, что многополярный мир развивается без каких-либо барьеров, которые могли бы его остановить, - отметил он в видеообращении в Х. - Европейские лидеры - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер да и премьер Италии Джорджа Мелони - теперь далеки от международной арены, их воспринимают как второстепенных персонажей". Соединенные Штаты, которым Европа отчаянно пытается угодить, "также относятся к ней как к статисту", добавил европарламентарий.

"Сегодня, к сожалению, те, кто руководит нашей страной, и те, кто руководит Европейским союзом, обрекают нас на второстепенные роли на международной арене и не понимают реальных вызовов современности", - подчеркнул он.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие президент России и лидеры более чем 20 других государств, а также представители 10 международных организаций. По итогам саммита было подписано 15 новых документов о сотрудничестве.