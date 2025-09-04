Постпред США: Украина должна будет согласиться с любой архитектурой безопасности

По словам Мэтью Уитэкера, Россия по итогам мирного процесса "должна чувствовать себя комфортно"

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Киев должен будет согласиться на любую предложенную по итогам процесса мирного урегулирования конфликта модель безопасности. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

"Украина должна будет согласиться на любую архитектуру безопасности", - сказал он в интервью агентству Bloomberg по итогам Бледского форума в Словении. По словам Уитэкера, Россия по итогам мирного процесса "должна чувствовать себя комфортно".

По словам неназванного европейского чиновника, в настоящее время динамика переговорного процесса по Украине ослабла по сравнению с началом августа текущего года, а дипломатические усилия "зашли в тупик".

4 сентября в Париже проходит встреча членов так называемой коалиции желающих, на которой среди прочего будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться "консенсусом, учитывающим базовые интересы России". Он также подчеркивал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.