Постоянный координатор ООН в Китае Сиддхартх Чаттерджи обратил внимание на перспективность основополагающих принципов организации в международной обстановке

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Постоянный координатор ООН в Китае Сиддхартх Чаттерджи указал на высокий уровень организации и богатое содержание саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзине (Северный Китай). Об этом сообщил секретариат ШОС.

Как уточняется в Telegram-канале организации, Сиддхартх Чаттерджи также обратил внимание на "перспективность основополагающих принципов ШОС в меняющейся международной обстановке".

По словам заместителя генсека ШОС Пяо Янфань, которая 4 сентября провела брифинг в региональном представительстве ООН в Китае, саммит был масштабным и продуктивным, имел "практичный и прорывной характер". Она также выразила уверенность, что под председательством Киргизии в 2025-2026 годах объединение продемонстрирует новые достижения.

Чаттерджи и Пяо Янфань "подтвердили настрой на поддержание плодотворных отношений" между двумя организациями в свете участия главы ООН Антонио Гутерриша в Тяньцзиньском саммите и его встречи с генсеком ШОС Нурланом Ермекбаевым. Как отмечается, обе стороны выразили готовность практиковать подлинную многосторонность.

В этом году саммит ШОС прошел в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принял участие президент России Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, руководители 10 международных организаций.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, а в 2024 году - Белоруссия.