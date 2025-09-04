Forbes: ВСУ столкнулись с нехваткой техники из-за ударов БПЛА ВС РФ

По информации издания, благодаря работе российских БПЛА, Украина сталкивается с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, многие из которых уничтожаются в ходе доставок припасов или эвакуации

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" усложняют логистику украинской армии. Об этом в среду сообщил журнал Forbes.

По информации издания, благодаря работе российских БПЛА, Украина сталкивается с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, многие из которых уничтожаются в ходе доставок припасов или эвакуации. "Их целью является украинская логистика", - сказал украинский солдат, описывая влияние "Рубикона" на фронт.

Ранее основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила, что расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" уничтожили тысячи единиц техники и беспилотников, а также самолеты и экипажи ВСУ. По ее словам, подразделение эффективно работает по операторам украинских дронов и ВСУ не могут проводить разведку. "Можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны бессмысленны", - пожаловалась она. Издание "Страна" со ссылкой на украинского военного, в свою очередь, писало, что работа "Рубикона" стала одной из причин серьезного ухудшения ситуации для ВСУ на красноармейском направлении.