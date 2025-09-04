Официальный представитель министерства Айбек Смадияров назвал заявление нарушением журналистской этики и законодательства

АСТАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Появившаяся в СМИ информация о задержании заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу является ложной, внешнеполитическое ведомство расценивает публикации как нарушение законов республики. Об этом заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

"Новость о задержании министра иностранных дел Республики Казахстан не соответствует действительности. Расцениваем это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны", - говорится в его комментарии, распространенном пресс-службой МИД.

Информацию о том, что Нуртлеу, а также бизнесмен Гаджи Гаджиев и ряд сотрудников Комитета национальной безопасности были якобы задержаны опубликовало казахстанское издание "Орда" днем 4 сентября. Позже в центре по борьбе с дезинформацией службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана сообщили, что информация не соответствует действительности.

С заявлением в соцсетях также выступила министр культуры и информации Аида Балаева. Она не указала прямо на новость о задержании министра, отметив, что "некоторыми официальными СМИ и анонимными телеграм-каналами распространяется неподтвержденная информация относительно задержания государственных служащих". Министр предупредила об ответственности за распространение ложной информации и призвала СМИ проверять данные.

Нуртлеу занимает пост заместителя премьер-министра - главы МИД Казахстана с апреля 2023 года. До этого, согласно официальной биографии на сайте МИД, он был главой администрации президента Казахстана, первым зампредом Комитета национальной безопасности и помощником главы республики. Также он работал послом в Финляндии, на различных должностях в МИД и Сенате (верхней палате) парламента Казахстана.