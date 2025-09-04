У него изъяли загранпаспорт и проездные документы

КИШИНЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович сообщил об очередном задержании в аэропорту силовиками при попытке вылететь из Кишинева.

"Без объяснения причин задержан в международном аэропорту Кишинева. Изъяты заграничный паспорт и проездные документы. Сотрудники Пограничной полиции куда-то судорожно звонят по стационарным и мобильным телефонам. В захваченном государстве все по-старому", - написал Петрович в своем Telegram-канале.

О подобных проверках сообщают многие молдавские политики и общественные деятели. Ряд из них заявляли, что их намеренно задерживают и отдают документы сразу после отправления самолета. Среди пострадавших оказались архиепископ Маркелл, глава Гагаузии Евгения Гуцул, председатель Народного собрания (парламента) автономии Дмитрий Константинов. Все они заявляют, что за этими действиями стоят президент страны Майя Санду и поддерживающая ее Партия действия и солидарности.

Ранее в апреле МИД России настоятельно рекомендовал российским гражданам учитывать риски при планировании поездок в Молдавию, где россияне подвергаются унизительной процедуре пристрастного досмотра, которая может длиться несколько часов. Ежедневно в пересечении молдавской границы отказывают нескольким десяткам граждан РФ. В министерстве также сообщили о существенных ограничениях в оказании консульской поддержки в таких ситуациях, поскольку молдавские власти отказывают сотрудникам консульства в допуске к российским гражданам.