В случае, если нарушения не будут устранены в течение шести месяцев, с Google будут взыскивать по €100 тыс. за каждый день просрочки

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Национальная комиссия Франции по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL) постановила оштрафовать американского технологического гиганта Google и китайскую торговую интернет-площадку Shein в общей сложности почти на полмиллиарда евро. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Компания Shein, а точнее ее ирландский филиал, отвечающий за торговлю в Европе, была оштрафована на €150 млн "за несоблюдение правил, применяемых к файлам cookie, размещаемым на терминалах пользователей". В частности ряд cookie загружался на компьютеры пользователей без их согласия и должного информирования. При этом такое происходило даже после того, когда во всплывающем баннере пользователь выбирал вариант "отказаться от всего" или же отзывал данное ранее согласие на скачивание соответствующих файлов.

Что касается Google, то для американской компании штраф составил €325 млн - €200 млн для материнской компании и €125 млн для ирландского филиала, отвечающего за работу сервисов в Европе. Одной из причин стал "показ рекламы в электронных письмах пользователей Gmail без их согласия", а именно демонстрация рекламных объявлений в виде электронных писем в общем потоке входящих сообщений на вкладках "промоакции" и "социальные сети". Также в CNIL обратили внимание на то, что французским пользователям при создании новой учетной записи в Google предлагалось выбирать персонализированные рекламные трекеры в виде файлов cookie вместо общих и не предоставлялось полной информации о том, что из себя представляют эти файлы cookie. В случае, если нарушения не будут устранены в течение шести месяцев, с компании будут взыскивать по €100 тыс. за каждый день просрочки.