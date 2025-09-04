Навроцкий надеется вернуться к проекту базы "Форт Трамп" в Польше

Слишком рано говорить об этом подробно, подчеркнул президент Польши

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий выразил надежду, что Варшава и Вашингтон вернутся к обсуждению проекта постоянной американской военной базы "Форт Трамп".

"Это правда, что вся эта дискуссия [c президентом США Дональдом Трампом] вращалась вокруг проектов, которые прямо напоминают "Форт Трамп". Я очень надеюсь, что мы вернемся к этой идее", - рассказал Навроцкий в интервью порталу Interia. "Слишком рано говорить об этом подробно, потому что это будут обсуждать министр [обороны США] Пит Хегсет и министр [глава польского Бюро национальной безопасности] Славомир Ценкевич".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме на встрече с Навроцким, что США готовы увеличить американский воинский контингент в Польше, если этого захочет Варшава. В Польше в настоящее время размещены около 10 тыс. американских военных.

Идея создания в Польше "Форта Трамп" впервые прозвучала в ходе визита предыдущего польского лидера Анджея Дуды в Вашингтон осенью 2018 года. Изначально сообщалось о том, что Варшава была тогда готова инвестировать $1,5-2 млрд в создание на территории республики постоянной американской военной базы. Позже Дуда признался, что "Форт Трамп" - это не военная база, а комплекс шагов, предпринимаемых для расширения американского военного присутствия в республике.