Иранские власти ответили на недружественные действия австралийской стороны

ТЕГЕРАН, 4 сентября. /ТАСС/. Иран в ответ на недружественные действия Австралии, которая 26 августа обвинила исламскую республику в поддержке антисемитизма и выслала иранского посла, принял симметричные меры. Об этом заявил представитель МИД Эсмаил Багаи.

"В соответствии с дипломатическим правом в ответ на действия Австралии Исламская Республика Иран также снизила уровень дипломатического присутствия Австралии в Иране. Посол Австралии покинул страну", - приводит его слова агентство Tasnim.

Иранский дипломат назвал действия Австралии неприемлемыми. "Мы не приветствуем понижение уровня дипотношений, поскольку считаем, что для этого не было никаких причин. Это окажет существенное влияние на отношения между двумя странами", - добавил Багаи.

26 августа Австралия объявила посла Ирана персоной нон грата и заявила, что приостанавливает работу своего посольства в исламской республике из соображений безопасности. В Канберре также обвинили Тегеран в поддержке антисемитизма.