Комитет национальной безопасности республики напомнил про уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации

АСТАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана опроверг информацию о задержании своих высокопоставленных сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба КНБ.

"В Telegram-канале «Orda» размещена информация о якобы задержании ряда высокопоставленных сотрудников КНБ. Комитет национальной безопасности заявляет, что данные сведения не соответствуют действительности. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

Ранее казахстанское издание Орда ("Orda") сообщило со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, что 4 сентября были якобы задержаны вице-премьер - министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, бизнесмен Гаджи Гаджиев, а также ряд высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности.

Впоследствии эту информацию опровергли Центр по борьбе с дезинформацией службы центральных коммуникаций и официальный представитель МИД Айбек Смадияров. С заявлением в соцсетях также выступила министр культуры и информации Аида Балаева. Она не указала прямо на новость о задержании министра, отметив, что "некоторыми официальными СМИ и анонимными Telegram-каналами распространяется неподтвержденная информация относительно задержания государственных служащих".