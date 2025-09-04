Западные чиновники опасаются, что Россия сможет установить контроль над Красноармейском и выйти на Краматорск и Славянск

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Союзники Киева на Западе опасаются, что Россия может предпринять новое успешное наступление в зоне украинского конфликта, пока они заняты обсуждением возможных гарантий безопасности с украинской стороной. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, западные чиновники опасаются, что Россия сможет установить контроль над Красноармейском (украинское название - Покровск) и выйти на Краматорск и Славянск. Bloomberg отмечает, что беспокойство Европы усилилось в преддверии встречи так называемой коалиции желающих в Париже 4 сентября, на которой европейские страны планируют обсудить гарантии безопасности для Украины по завершении конфликта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться "консенсусом, учитывающим базовые интересы России". Он также подчеркивал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.