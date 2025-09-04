WSJ: миграционная служба США создаст собственное полицейское подразделение

По данным газеты, планируется подготовить несколько сотен федеральных агентов для выявления мошенничества в миграционных заявлениях и задержания мигрантов, а также юристов, участвовавших в подаче фиктивных заявлений

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Служба гражданства и иммиграции США намерена сформировать собственное полицейское подразделение. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, планируется подготовить несколько сотен федеральных агентов для выявления мошенничества в миграционных заявлениях и задержания мигрантов, а также юристов, участвовавших в подаче фиктивных заявлений. Агенты, прошедшие обучение, получат право производить аресты за нарушения миграционного законодательства или иные преступления, а также будут вооружены.

Как указал руководитель ведомства Джо Эдлоу, создаваемое подразделение будет сосредоточено на расследовании схем мошенничества, например когда группы мигрантов из одной страны подают практически идентичные заявления или когда претенденты на гражданство симулируют инвалидность, чтобы избежать экзамена по английскому языку. Приоритетом также станет лишение гражданства тех лиц, которые скрыли правдивые сведения при подаче документов, указал он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.