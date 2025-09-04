Вице-президент республики Джевдет Йылмаз указал, что Анкара продолжит вносить вклад в дипломатический процесс "всеми имеющимися ресурсами до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир"

АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз подтвердил участникам "коалиции желающих" готовность республики сыграть ведущую роль в украинском урегулировании. Йылмаз от имени президента Реджепа Тайипа Эрдогана принял участие во встрече по видеосвязи так называемой коалиции желающих.

"Представляя президента Тайипа Эрдогана, я принял участие в пятом онлайн-саммите "коалиции желающих". На встрече, организованной президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсуждались дипломатические усилия по достижению справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с инициативой президента США Дональда Трампа. Турция вновь заявляет о том, что готова взять на себя ведущую роль во всех областях для установления прочного мира, и что дипломатия и диалог между сторонами должны быть приоритетными", - написал Йылмаз в Х.

Он также указал, что Анкара "продолжит вносить свой вклад в дипломатический процесс всеми имеющимися ресурсами до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир".