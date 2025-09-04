Трамп попросил Верховный суд отменить признание незаконными многих пошлин США

Суд признал, что президент США не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из действующих сейчас пошлин

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд отменить вынесенное ранее постановление, согласно которому многие из введенных Вашингтоном в отношении других государств пошлин являются незаконными.

Упомянутое постановление было вынесено 29 августа апелляционным судом в федеральном округе Колумбия. Суд признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из действующих сейчас пошлин. "Это решение создает неопределенность в отношении текущих переговоров с другими странами, которые президент, используя пошлины, ведет в последние пять месяцев, а также ставит под угрозу уже согласованные рамочные соглашения и продолжающиеся консультации", - отмечается в подготовленном Минюстом США обращении, направленном в Верховный суд.

Администрация Трампа также подчеркивает, что постановление апелляционного суда о пошлинах лишило ее "важнейшего инструмента" во внешней политике. Минюст США просит Верховный суд рассмотреть это дело в ближайшее время.

Решение апелляционного суда относится к введенным США в апреле тарифам против целого ряда государств, а также к пошлинам, которые Трамп наложил в феврале на продукцию из Китая, Канады и Мексики. Согласно решению суда, пошлины остаются в силе как минимум до 14 октября. Эта отсрочка была дана вашингтонской администрации, чтобы подготовить обращение в Верховный суд.

Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США. Предприниматели заявили, что введенные Вашингтоном пошлины незаконны и наносят ущерб их компаниям.