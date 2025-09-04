Сонсай Сипхандон указал, что ЛНДР дорожит отношениями дружбы и сотрудничества с Россией

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Лаосская Народно-Демократическая Республика (ЛНДР) дорожит отношениями дружбы и сотрудничества с Россией. Об этом заявил премьер-министр ЛНДР Сонсай Сипхандон в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава правительства передал Путину от президента Тхонглуна Сисулита приглашение посетить Лаос.

"Я хочу передать вам привет от президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита, а также его приглашение посетить Лаос в удобное для вас время", - сказал премьер. Он отметил, что во Вьентьяне "высоко оценивают итоги встречи" президентов ЛНДР и РФ, которая состоялась в конце июля.

"Я очень рад, что смог встретиться с президентом Российской Федерации. Я знаю, что у вас очень плотный график, но вы все равно выделили время для лаосской делегации", - отметил глава правительства. Он добавил, что ему очень приятно вернуться в РФ через 38 лет после отъезда.

"Я раньше учился в России, в Советском Союзе", - пояснил премьер.

